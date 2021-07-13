12 июля в больницу Житомира доставили 9-летнего мальчика со сквозным огнестрельным ранением спины. Его ранил в собственном доме знакомый отца — житель Киева, военнослужащий.

Подробности сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Раненого мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение, где медики оказывают необходимую помощь.

В больницу немедленно выехали полицейские следственно-оперативной группы Новоград-Волынского районного отдела, и впоследствии в райцентр прибыла следственно-оперативная группа Следственного управления Главного управления Национальной полиции области.

По предварительно полученной информации, трагедия якобы разыгралась на берегу местной реки. Однако позже эти сведения не подтвердились. Оказалось, ранение ребенку нанесли по месту его жительства. В доме уже изъяли пулю калибром 9 мм.

По информации полиции, мальчика ранил житель Киева, военнослужащий, знакомый отца, который приехал накануне.

СМИ сообщают, что у мальчика были прострелены позвоночник, желудок и селезенка.

https://www.youtube.com/watch?v=_ieItNFRtww&t=7s