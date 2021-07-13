Верховной Раде рекомендуют упростить создание индустриальных парков в Украине. Комитет по вопросам экономического развития рекомендует принять во втором чтении соответствующий законопроект №4416-1. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР. При подготовке законопроекта ко второму чтению подали 254 поправки, из них полностью, частично или редакционно предлагается учесть 95, отклонить — 159 поправок. Глава комитета Дмитрий Наталуха отметил, что ко второму чтению закон значительно усовершенствовали. "Расширен перечень стимулов для парков. Вместо компенсации 50% подключения к электросетям, компенсироваться подключения ко всем коммуникациям; сохранена компенсация процентных ставок по кредитам для обустройства парков; заложено выделение минимум двух миллиардов ежегодно на стимулирование парков", — сказал Наталуха. Также усовершенствовали процедуру создания и включения в реестр; предусмотрели меры предосторожности против возможных злоупотреблений при использовании стимулов. "Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде по результатам рассмотрения во втором чтении принять законопроект во втором чтении и в целом по технико-юридическим обработкой", — указано в сообщении. Напомним, Рада приняла этот закон в первом чтении в середине апреля. Как писало РБК-Украина, в начале февраля Кабинет министров поддержал в ходе своего заседания законопроект о перезапуске работы индустриальных парков.