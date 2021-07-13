16 июля на телевидении будет больше сериалов и фильмов на украинском языке, депутаты, скорее всего, уже не будут возвращаться к вопросам киноиндустрии в Раде.

О том, что законопроекты №5554 и 5554-1 об отсрочке дубляжа не планируют рассматривать «Обозревателю» сообщила нардеп от «Слуги народа» Евгения Кравчук:

«Законопроекты №5554 и 5554-1 мы не планируем выносить на рассмотрение комитета и в зал».

Напомним, в Украине действует языковой закон, согласно которому с 16 июля 2021 года на телевидении все фильмы и сериалы, произведенные в Украине, должны транслироваться на украинском языке. А использование субтитров на реплики, сказанные на другом языке, не должно превышать 10% во всем фильме.

Этот закон приняли еще в 2019 году, но норму о дубляже фильмов и сериалов отсрочили на два года. За это время отечественные производители теле- и кинопродукции должны были успеть переозвучить имеющийся материал. Однако представители отрасли пожаловались на сложности, связанные с карантином, и в Раде решили отложить правила.

В итоге «Слуги народа» предложили на неопределенный период позволить транслировать уже сделанные фильмы без переозвучки и изменения субтитров. 15 мая Рада приняла проект постановления и добавила в повестку дня пятой сессии ряд инициатив, среди которых и упомянутые законопроекты.

После этого языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил о русификации украинского телевидения. И нардепы из «Голоса», которые в свое время помогли «слугам» протащить законопроект в повестку дня, отозвали голоса.

Накануне, напомним, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что две трети всех сериалов, которые показывают на главных украинских телеканалах транслируются на русском языке.

Также сообщалось, что Служба безопасности Украины не расследует продажу компанией Владимира Зеленского «Студия «Квартал 95» сериалов «Папик» и «100 000 минут вместе» российскому телевизионному каналу «СТС» в обход украинских экономических санкций.