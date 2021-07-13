Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Европы гарантии по вопросу российского газопровода «Северный поток-2«. По его словам, часть средств, которые получают за транзит, Украина тратит на инфраструктуру и армию.

«Мы получаем за транзит 2 миллиарда долларов ежегодно. Большие деньги. Если мы говорим о зеленом курсе Украины, куда мы идем, уменьшении добычи и использования газа… Где мы берем на это все деньги?» – сообщил Зеленский после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель. Заявление он сделал в ходе форума «Украина 30».

«Сколько лет нам надо, чтобы перейти, чтобы получить реальный результат возобновляемой энергетики. Думаю, 10-15… Эти гарантии нам нужны. Что будет, если у нас не будет транзита газа… Это не вопрос чистой экономики. Мы должны рассчитать все неосторожные шаги и иметь абсолютно все гарантии», – резюмировал Зеленский.

Как ранее заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины», Украина продолжит получать от России деньги по газовому контракту, даже в случае завершения строительства «Северного потока-2» до конца текущего года.

А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова обсуждать вопрос компенсаций за потери от запуска российского газопровода «Северный поток-2».

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Рикер отмечал, что российский газопровод «Северный поток-2» подрывает безопасность не только Украины, но и других стран Восточной Европы.