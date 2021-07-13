Под Борисполем произошла смертельная авария. 33-летний водитель не справился с управлением автомобиля Volkswagen Golf, вылетел с дороги и перевернулся на крышу. На момент ДТП в машине находилось 16 человек — 9 из них были в багажнике, из которых 7 — дети. Детали сообщили в Национальной полиции Киевской области в комментарии для ТСН. Трагедия произошла в Бориспольском районе на трассе Мартусовка — Процив. Крупная компания с детьми возвращалась с отдыха в соседнее село. В небольшой автомобиль уместилось 16 человек, из них 9 человек были в багажнике. "Они отдыхали, праздновали день рождения. Выехал на обочину, машину занесло, начало крутить. Дети были в задней части авто, так называемом багажнике. Почему родители не соблюдали правила безопасности, выясняет следствие. На родителей составлены административные протоколы", — сообщила прессекретар полиции Киевской области Ирина Пряшникова. В результате ДТП машина перевернулась на крышу. Два человека погибли на месте — один взрослый и один ребенок, девочка 7 лет. "В авто было 16 человек. Шестеро получили тяжелые травмы и сейчас госпитализированы, у них политравмы и черепно-мозговые. Стало известно, что погибли водитель и его пасынок. В целом в багажнике авто сидели семеро детей", — добавили в полиции. 11 человек из этого автомобиля были госпитализированы в местные больницы. Пять после оказания медицинской помощи отпустили, у остальных диагностированы более серьезные травмы, два человека — в реанимации. "Состояние людей, который вызывает беспокойство. Это женщина, у нее черепно-мозговая травма, также девочка 14 лет у нее также серьезная травма головы, ей проводят сейчас дополнительное обследование", — рассказал директор КНП "Бориспольская многопрофильная больница интенсивного лечения" Александр Щур. Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Уже известно, что водитель 1988 года рождения в момент аварии был пьян. Напомним, ранее мы писали о том, что во Львове нардеп устроил ДТП в центре Львова и угрожал пострадавшему.