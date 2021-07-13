Печерский районный суд наложил арест на имущество нардепа от "Оппозиционного платформы — За жизнь" Тараса Козака. Соратник нардепа Виктора Медведчука, как и он сам, подозревается в государственной измене. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора. "Да, Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество Козака", — сообщили в пресс-службе. Отметим, нардеп подозревается в измене, также в отношении него действуют санкции, введенные за финансирование терроризма. Напомним, в мае Службе безопасности Украины позволили задержать Козака, которого подозревают в государственной измене и нарушении правил ведения войны. До этого его объявили в розыск, поскольку он не явился на допрос. Известно, что на сегодня он находится за границей, но точно неизвестно в какой именно стране.