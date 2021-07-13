Бывший президент Украины Леонид Кучма заявил, что украинцев обманывали идеей независимости накануне референдума 1 декабря 1991 года. В результате страна утратила свой потенциал, который в ближайшие десятилетия вернуть не удастся.

На днях Кучма дал интервью проекту «30 лет распада СССР. История в лицах».

По его словам, украинцев обманывали утверждением о том, что Украина кормит всю Россию. Он отметил, что тогда Украина получала нефть и газ по ценам, «которые меньше чая, меньше воды». В итоге расплата за развал СССР наступила сразу, когда Россия перешла на торговлю по мировым ценам, ведь это спровоцировало в Украине гиперинфляцию, какой не было ни в одной бывшей республике СССР.

По мнению Кучмы, переход от СССР к независимости следовало сделать более мягким и длительным.

Политик констатировал, что Украина занималась только самоуничтожением и потеряла научно-технический и человеческий потенциал, который не нагнать ни за 10, ни за 20 лет.

Он привел в пример торговлю оружием. В этой сфере Украина занимала второе место в мире, но без боя уступила этот рынок другим странам «вместо того, чтобы деньги зарабатывать и тратить на ту же конверсию» и многие социальные проблемы.



https://youtu.be/HHpcOS-BbBA?t=434

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