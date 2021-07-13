Народный депутат Евгений Шевченко, которого ранее исключили из фракции «Слуга народа» назвал статью российского президента Владимира Путина «сильной смысловой статьей со стороны Кремля».

Соответствующее заявление он сделал у себя в Telegram.

По его мнению, Украине нужно менять европейский курс, иначе страну разорвут:

«Выделены основные позиции по историческим событиям во взаимоотношениях России, Украины и Беларуси. Есть и видение будущего. Пока это видится, как углубление конфликта, вплоть до военной фазы, если продолжится здесь внешнее управление и антирусская идеология. Мы можем соглашаться или нет, аргументы всегда найдут против позиции Путина. Реальность такова, что нужно возвращать Украине свою субъектность, освободившись от диктатуры запада. Иначе разорвут нашу страну».

Шевченко также заявил, что «лживые политики говорят нам, что проблемы Украины в режиме Путина или Лукашенко». В связи с этим он призывает мирится и с тем, и другим:

«Наши проблемы не закончатся никогда, потому как начиная с 2004 года украинские политики повернули нашу страну против русских, а последнее время и против белорусов не спросив этого у собственного украинского Народа. Сменить своих соседей мы не сможем, менять нужно прежде всего политику в отношении собственных граждан не согласных с националистами и американистами, и политику в отношении России и Беларуси. Ведь это наши братские народы».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, если российского коллегу интересует решение ряда кризисных вопросов.

Президент Российской Федерации Владимир Путин очередной раз раскритиковал украинский законопроект о коренных народах. По его словам, русским теперь придется уезжать, ведь они станут людьми второго сорта.