Погода в Украине 14 июля ожидается очень жаркой. Синоптики не только полностью исключают осадки, но и не дают шанса даже минимальной облачности.

Об этом свидетельствует прогноз погоды на среду, 14 июля, от синоптиков Укргидрометцентра.

Прогнозируется маловетреная погода — ветер южного направления не превысит скорости в 3-8 м/с. Спастись от жары можно будет лишь в ночные часы, когда температура воздуха опустится до +18-23 градусов, а в Карпатах и вовсе до + 10-15.

Но в дневные часы жара вернется и столбики термометров поднимутся до отметок +30-35, а в Карпатах обещают комфортные +21-26.

14 июля в Киеве и области также ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с.

Температура по области ночью +18-23, а днем ​​раскалится до +30-35. Ночью в столице +20-22, в дневные часы +​​31-33 градуса..

Температура воды в реке Днепр по состоянию на 8:00 13 июля составляла +26 градусов, уровень воды 449 см.

Также синоптики предупреждают, что 14 июля в западных, северных, восточных и центральных областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В целом, в ближайшую неделю — по всей Украине будет очень жарко. Ослабление жары, по предварительным прогнозам, ожидается после 20 июля.

Как мы уже рассказывали ранее, народный синоптик Леонид Горбань озвучил свой прогноз погоды на июль и август. По его словам, нас ожидают настоящие температурные качели.

А также он озвучил предварительный прогноз погоды на осень. По его словам, первые морозы ударят в октябре, а в ноябре пойдет снег.