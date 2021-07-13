В Вооруженных силах Германии отныне официально появилось космическое командование. Работу космического подразделения Бундесвера запустила министр обороны Германии Аннеґрет Крамп-Карренбауэр. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel. "Сегодня запустила работу космического командования при бундесвере", — заявила Крамп-Карренбауэр на своей странице в Twitter. Вновь космическое командование должно взять на себя охрану и наблюдение за спутниками, а также будет наблюдать за опасным космическим мусором и анализировать деятельность других государств в космосе в рамках военной разведки. "Таким образом, защита инфраструктуры — спутников для связи, погоды и навигации — становится военной задачей", — отметило издание.