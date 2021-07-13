В Киеве на Крещатике подрались поклонники и противники «русского мира».

Об этом сообщает Telegram-канал «Хуев*й Киев».

По информации канала, началось все с того, что компания молодых людей из Херсона распивала спиртное, возле них находился российский флаг. Это заметил прохожий. Он подошел к компании и разорвал флаг. В результате вспыхнула драка.

https://www.youtube.com/watch?v=PvcZZzUX8nA

https://www.youtube.com/watch?v=ERVp-MBSubA

Украинские военные при помощи воздушных шаров запустили в небо над оккупированным Донбассом гигантский флаг Украины.

На трибунах стадиона в Глазго, где проходил матч между сборными Украины и Швеции, заметили российского болельщика в красной майке, с флагом России и в шапке-ушанке. Рядом с ним в обнимку стоял и украинский болельщик — с флагом Украины.