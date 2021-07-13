Визит президента Владимира Зеленского в Германию не завершился существенными результатами в переговорах с действующей немецкой властью, и был настроен на построение отношений с будущими потенциальными руководителями правительства Германии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера "Голоса" Киры Рудык. "Мы все прекрасно понимаем, что осенью в Германии будет новый канцлер и новое правительство. Поэтому этот визит президента Зеленского — история о построении новых отношений с потенциальными руководителями правительства Германии. Впрочем прорывных решений или договоренностей мы не увидели", — заявила Кира Рудык. При этом она напомнила, что президент Украины и его окружение неоднократно заявляли, что ждут от наших союзников большего. "Возьмем, например, требование украинской стороны заблокировать« Северный поток-2 », или предоставления Украине летальной оружия, или даже рассмотрение вступления в НАТО, как политического вопроса, а не вопрос реформ. По моему убеждению, это довольно странный способ построить надежные партнерские отношения с Германией или любым другим нашим стратегическим партнером ", — добавила парламентарка. Лидер "Голоса" отметила, что взамен Украина должна быть надежным, предсказуемым, равноправным партнером для наших союзников, но, к сожалению, пока это не так. "Чтобы построить равноправные и надежные отношения с нашими европейскими и американскими союзниками, нам нужно быть сильными. Проводить системные реформы. Приближать нашу армию к стандартам НАТО. Создавать условия для инвестиций. Выполнять взятые на себя обязательства. Именно на общих принципах базируется надежное долговременное партнерстве. Именно об этом должен говорить президент, именно так должен действовать Украины ", — подытожила Кира Рудык. Как сообщалось, ранее Рудик объяснила суть законопроекта о легализации медицинского каннабиса.