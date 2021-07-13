Китайские селекционеры собрали первый урожай риса из семян, которые побывали в космосе во время миссии аппарата по исследованию Луны "Чанъэ-5". Урожай выращен из 40 г семян. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg. Семена были отправлены в космос на аппарате "Чанъэ-5" и вернулись на Землю в ноябре 2020 года. Китайские ученые надеются, что после воздействия космической радиации и невесомости некоторые семена могут мутировать и давать более высокие урожаи при повторной посадке на Земле. Это дополнительно поможет создать новые сорта растений и обеспечить продовольственную безопасность страны. Китай отправляет в космос семена риса и других культур c 1987 года. Более 200 разновидностей космических растений, включая хлопок и томаты, уже одобрены для дальнейших посадок. В 2018 году общая площадь плантаций космических культур в Китае составила более 2400000 га.