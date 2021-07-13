В курортном Коблево отдыхающие из Николаева устроили дебош и погром в небольшом отеле. Они разгромили номер, в котором отдыхали и скрылись. Видео инцидента и детали разместила владелица частной гостиницы Анастасия Погосова на своей странице в Facebook. По словам Погосова, гости попытались в час ночи выехать на пляж на автомобиле. Они включили музыку на колонке, горланили песни и сломали забор. После неудачной попытки с пляжем, туристы разгромили номер в гостинице. Кроме того, компания хамила персонала отеля и угрожала им. После того как владельцы вызвали полицию, компания загрузилась в автомобиль марки BMW и протаранил ворота, чтобы скрыться до приезда правоохранительных органов. Выяснилось, что постояльцы не просто оставили беспорядок и мусор в комнатах, но и сломали межкомнатные двери. "Ценник отдыха у каждого из этой компании 450 гривен с человека в сутки, это значительно меньше, чем стоит простейшие межкомнатные двери с доставкой и установкой. Еще — вынужденное отмены брони на этот номер с возвратом денег следующим гостям. Я уже молчу о хамское обращение с персоналом базы ", — сокрушается хозяйка отеля. Она отметила, что в Коблево достаточно мест для ночного отдыха — клубы и дискотеки, которые работают в 5:00 утра. Хозяйка отеля обратилась в полицию и сейчас дебоширов разыскивают. Известно, что они приехали в Коблево из Николаева. Паспортные данные они при заселении предоставили.

В Коблево пьяная компания разгромила номер в отеле Напомним, ранее мы писали о том, что в курортной Грибовке под Одессой частный вертолет разгромил кемпинг туристов. А также мы рассказывали о том, какие пляжи в Украине непригодны для купания.