В Геленджике (Россия) утром 13 июля прогремел взрыв в гостинице «Азалия». Уже известно о двух погибших.

Российские СМИ сообщают, что взорвался бытовой газ. По одной из версий, взрыв произошел в магазине, который расположен на первом этаже здания: сотрудники утром пришли в магазин, включили свет и в этот момент прогремел взрыв.

Взрывная волна повредила окна и внутренние конструкции первого этажа гостиницы. Улицу Советскую, которая расположена рядом с гостиницей, завалило осколками.

Спасатели эвакуировали 50 человек.

Предварительно, пострадали пять человек, под завалами еще могут находиться люди.



На газоперерабатывающем заводе Conoco в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии произошел взрыв. В Дубае произошел сильный взрыв в районе порта Джабаль-Али. Все произошло на борту небольшого контейнеровоза вместимостью 130 контейнеров.