В Украине разрешили передачу имущества вузов, которое не используется. Соответствующий закон вступил в силу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Украины". Документ свидетельствует, что имущество, закрепленное за государственным или коммунальным учреждением высшего образования, в том числе тем, который имеет статус национального, могут бесплатно передать государственной или коммунальной учреждении высшего, профессионального перед высшими, профессиональной (профессионально-технического) образования, научном учреждении или научной организации держформы собственности. В законе прописано, что передача возможна только при условии использования имущества исключительно для осуществления видов деятельности, предусмотренных специальными законами и / или ЗУ "О научной и научно-технической деятельности". Объекты и имущество государственных и коммунальных высших учебных заведений не подлежат приватизации или использованию для видов деятельности, не предусмотренных спецзакон, кроме предоставления в аренду для услуг, которые не могут непосредственно предоставить вузы, связанных с обеспечением образовательного процесса или обслуживанием учеников. "Имущество учебных заведений, которое не используется для осуществления видов деятельности, предусмотренных специальными законами, может быть вкладом в совместную деятельность", — говорится в документе. Напомним, в середине июня Рада приняла этот закон во втором чтении. Как писало РБК-Украина, в первом чтении парламент принял этот закон в начале февраля. При этом в начале 2019 году в Украине вступил в силу закон, согласно которому вузы получили право сдавать в аренду помещения для обеспечения образовательного процесса или обслуживания учащихся.