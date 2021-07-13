Смешивание разных вакцин от коронавируса — это опасная тенденция, поскольку последствия от таких прививок до конца пока не изучены. Исследования в этом направлении проводятся. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного научного сотрудника Всемирной организации здравоохранения Сумь Сваминатан. "Это несколько опасная тенденция. Мы находимся в зоне отсутствия данных и доказательств, касающихся смешивания вакцин", — написала она в своем Twitter, комментируя сделанные накануне на брифинге ВОЗ заявления о смешении вакцин от коронавируса. По ее словам, отдельные лица не должны принимать решения о смешении вакцин от коронавируса. Этим должны заниматься органы здравоохранения на основании данных исследований. "Ожидаются данные исследований сочетания и сопоставления различных вакцин — необходимо оценить как иммуногенность, так и безопасность", — добавила специалист. Напомним, на брифинге ВОЗ 12 июля Сваминатан заявила о недостаточности данных о необходимости в бустерных дозах вакцины. Отметим, ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что смешивать вакцины в Украине не запрещено, при этом он рассказал в каких случаях будут решать комбинирования препаратов от коронавируса.