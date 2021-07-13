В Украине в течение ближайших нескольких недель может резко увеличиться число новых случаев коронавируса. Эксперт говорит, что уже сейчас нужно принимать срочные меры, ускоряя вакцинацию людей из групп риска, иначе катастрофической ситуации не избежать.

Об этом в Facebook рассказал системный аналитик Евгений Истребин.

Эксперт указал на примере Нидерландов, что может произойти в нашей стране. Дело в том, что в европейской стране сейчас бешеный рост заболеваемости. Так, всего за 11 дней число новых больных в сутки увеличилось в 19 раз.

«11 дней назад число случаев 538, сегодня 10283. Население страны 17 млн человек … Полностью вакцинировано 7 млн человек. И, несмотря на это, такой сумасшедший взлет. А теперь вернемся в Украину. У нас на 40 млн человек произведено 3, 5 млн прививок, полностью вакцинированы 1200000 «, — предупреждает Истребин.

Эксперт обратился к чиновникам, спрогнозировав, что скоро в Украине может повториться такая же ситуация, как в Нидерландах.

«Если такая скорость инфицирования будет в Украине, а это очень скоро случится, больницы за неделю заполнятся. На вторую неделю люди будут умирать под стенами больницы», — пишет аналитик.

Он напомнил, что сейчас, пока еще есть время, нужно вакцинировать «старых и группы риска», иначе придется снова вводить жесткий карантин.

Ранее главный санитарный врач рассказал, что в Украине в ближайшее время может увеличиться число пациентов со штаммом коронавируса «Дельта». Сегодня уже есть несколько новых подозрений, которые скоро могут подтвердиться.

