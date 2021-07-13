Если вы стали известной и популярной личностью, то ваша персона становится вашим брендом.

Правильный личный бренд должен вызывать сильные эмоции у своей аудитории: доверие, осознание вашей уникальности, а также даже желание быть в чем-то на вас похожим.

Медиаменеджер Дмитрий Бабинчук отмечает, ваш личный бренд — это ваш имидж.

Для того чтобы успешно работать над его построением, то есть заниматься репутационным менеджментом персоны — необходимо детально продумать стратегию, научится управлению настроением вашей аудитории.

К работе над личным брендом стоит подойти со всей серьезностью, поскольку всего одна ошибка может быть фатальной.

Эксперт Дмитрий Бабинчук выделяет такие основные цели по управлению репутацией персоны и цели, которых можно добиться:

Внимание к себе. Чаще всего касается политиков и общественных деятелей, для которых важно “вести” за собой большое количество единомышленников.

Привлечение денег.

Повышение узнаваемости.

Также существуют и более трудоемкие задачи:

«Отбеливание» репутации

Отвлечение внимания от конкурента

В таких случаях может использоваться так называемая “серая стратегия”.

“Это быстрые и достаточно неоднозначные методы, за счет которых можно повысить свою узнаваемость. Так, при помощи скандальных новостей узнать о персоне в сети Интернет можно в считанные минуты”, — приводит пример Дмитрий Бабинчук.

Важно понимать, что в уникальных ситуациях не стоит действовать стандартном набором: публикации в СМИ, ролики, комментарии. Необходимо подбирать инструменты для работы над личным брендом принимая во внимание биографию и амплуа.

Тщательно обдумывайте все нюансы до начала работы с инструментами управления репутацией.

Как мы видим, работа над построением личного бренда, далеко не простая, поэтому мы не рекомендуем работать с репутацией самостоятельно, так как один неправильный шаг может перечеркнуть все, что вы делали до этого. Для выполнения таких задач стоит обратиться к профессионалам.

Ранее, медиаменеджер и эксперт по кризисным коммуникациям Дмитрий Бабинчук рассказал, откуда бизнесу или бренду может “прилететь” удар по онлайн-репутации.