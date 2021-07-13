Житомир и Черкассы 12 июля накрыли ливни и ураганный ветер. Из-за непогоды пострадал один человек.

Трагический инцидент произошел в Житомире. По информации пресс-службы городского совета, на мужчину упало дерево. Его госпитализировали в больницу с многочисленными ушибами.

Сейчас коммунальные службы и сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям устраняют последствия урагана.

В Черкассах местные жители сообщают, что ливень буквально за 10 минут затопил город.

Фото: Житомирська Міська Рада



Ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил свой прогноз погоды на июль и август. По его словам, нас ожидают настоящие температурные качели.Погода в Украине в июле и августе будет жаркой. Синоптики прогнозируют до 40 градусов, но одновременно с этим и скорый приход осени.

Новое исследование говорит, что изменение климата и повышение уровня моря в настоящее время приближают момент уничтожения половины песчаных пляжей мира к 2100 году.