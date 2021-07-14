13 июля под обстрелом на Донбассе погиб 38-летний Андрей Беляев («Белый»). Мужчина родом из Никополя, ушел на фронт добровольцем еще в 2014 году.

Об этом в Facebook сообщает «Нікопольський ОМТЦК та СП».

«На Донбассе погиб мой собрат, с которым я вместе воевал. Андрей Беляев, позывной «Белый». Доброволец с 2014 года, несколько раз подписывал контракт и сейчас был на фронте … 17 июля (через три дня) ему должно было исполниться 39 лет. Подразделение попало под плотный артиллерийский обстрел и «Белый» погиб на месте. Опытный воин. Сам первым шел вперед, первым стрелял, брал на себя ответственность. Был примером для меня на войне», — пишет Александр Махов.

Без отца остались трое детей.

Он также опубликовал в сети несколько фото Беляева.

Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Хайди Грау заявила, что стороны не демонстрируют готовности к устранению зафиксированных СММ нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Российская Федерация, пока боевики продолжают обстреливать силы ВСУ, активно снабжает вражеские войска оружием и боеприпасами. Кроме того, на территорию оккупированного Донбасса прибыла группа российских офицеров для подготовки диверсантов.

Накануне контрразведка СБУ разоблачила главарей «Батальона Восток», которые пытали украинских военных.