В Украине с начала года серьезно взлетели цены на овощи, подсолнечное масло и сахар.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По сравнению с декабрем 2020 года свекла подорожала на 227,5% до 17,7 гривен за килограмм, морковь — на 150,5 % до 15,0 гривен за килограмм, лук — на 114,8% до 11,0 гривен за килограмм, капуста — на 67,0% до 8,0 гривен за килограмм, картофель — на 31,0% до 13,3 гривен за килограмм

Масло подсолнечное подорожало на 54,4% до 65 гривен за литр, сахар на — 24,0% до 25,9 гривен за килограмм.

Яйца подешевели на 19,6% до 22,1 гривен за десяток.

Сигареты премиум-класса подорожали на 8,2% до 62,6 гривен за пачку, цены на водку выросли на 0,7% до 93,3 гривен за 0,5 литра. Пиво подорожало с начала года на 6,3% до 18,6 гривен за бутылку, украинское вино — на 4,5% до 69,2 гривен за бутылку 0,75 литра.

Оптовые цены производителей промышленной продукции в июне 2021 по сравнению с июнем прошлого года выросли на 39,1%. Цены в пределах Украины выросли на 30,9%, за пределы Украины — на 72,9%.

Цены на продукты, в частности овощи, фрукты, ягоды, начинают снижаться. Все дело в том, холодная весна и дождливое начало лета помогли получить хорошие урожаи.