Июль 2021 в Украине не подарит дополнительные выходные. Но несмотря на это, во второй летний месяц украинцы будут отмечать два больших православных праздника — День Петра и Павла и Рождество Иоанна Предтечи.
В какие даты будут эти важные церковные праздники, а также кто и когда празднует День Ангела в июле?
Рождество Иоанна Предтечи
В этот день, 7 июля, православные верующие отмечают день святого, который предсказал приход Иисуса Христа, а затем крестил Спасителя в водах Иордана.
Праздник в честь Рождества Иоанна Крестителя — одно из тех весьма немногочисленных праздников православного церковного календаря, когда празднуется рождения лица, прославляется. Ведь в названиях других православных праздников слово «рождество» встречается всего лишь дважды — речь идет о праздниках Рождества Христова и Рождества Пресвятой Богородицы.
Рождество Иоанна Предтечи (фото: wikipedia.org)
К слову, в этот день украинцы также традиционно отмечают Ивана Купала. В этот день принято купаться в водоемах, собирать травы, плести венки, курить ритуальные костры, гадать и даже искать сокровища.
Правда, этот праздник пришел к нам еще из языческих времен. Поэтому, религиозные люди не придают ему особого значения.
Святых апостолов Петра и Павла
12 июля православные и греко-католики празднуют день святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
Именно апостол Петр первым среди учеников назвал Иисуса Христа учителем, Мессией. Павел был уверен в том, что никогда не предаст Христа.
Петр и Павел (фото: wikipedia.org)Женские и мужские именины в июле 2021
- 1 июля Александр, Василий, Виктор, Леонтий, Сергей
- 2 июля: Иван, Ян, Мария
- 3 июля: Андрей, Афанасий, Глеб, Дмитрий, Иван, Лука, Фома, Ян, Инна, Римма
- 4 июля: Алексей, Антон, Георгий, Егор, Иван, Максим, Никита, Николай, Феодор, Федор, Анастасия, Василиса.
- 5 июля: Василий, Гавриил, Геннадий, Григорий, Ульяна, Юлиана, Юлия
- 6 июля: Александр, Алексей, Антон, Артем, Герман, Иосиф, Петр, Святослав, Агриппина, Васса
- 7 июля: Антон, Никита, Яков, Ян
- 8 июля: Василий, Давид, Денис, Константин, Николай, Петр, Семен, Теодор, Федор, Феврония, Ефросинья, Ливия, Федора
- 9 июля: Георгий, Давид, Денис, Егор, Иван, Павел, Тихон
- 10 июля Александр, Владимир, Вольдемар, Георгий, Лука, Мартин, Петр, Самсон, Иванна, Яна, Жанна
- 11 июля: Василий, Герман, Григорий, Иосиф, Павел, Сергей
- 12 июля Павел, Петр, Симон
- 13 июля: Андрей, Варфоломей, Матфей, Михаил, Петр, Степан, Тимофей, Филипп, Динара
- 14 июля Алексей, Аркадий, Василий, Константин, Кузьма, Лев, Павел, Ангелина
- 15 июля: Арсений
- 16 июля Александр, Анатолий, Антон, Василий, Георгий, Демид, Егор, Константин, Марк, Михаил, Родион, Филипп, Фома
- 17 июля Алексей, Андрей, Богдан, Дмитрий, Ефим, Марк, Михаил, Николай, Феодор, Федор, Александра, Анастасия, Мария, Марта, Марфа, Ольга, Татьяна
- 18 июля: Афанасий, Василий, Сергей, Степан, Агния, Анна, Варвара, Елизавета, Люция, Эльза
- 19 июля: Анатолий, Антон, Архип, Валентин, Виктор, Глеб, Иннокентий, Лукьян, Теодор, Марта, Юлиана, Ульяна
- 20 июля Герман, Лукьян, Остап, Павел, Сергей, Евдокия, Васса, Ефросинья
- 21 июля: Александр, Теодор, Федор, Феодосия
- 22 июля Александр, Андрей, Иван, Кирилл, Константин, Михаил, Теодор, Федор
- 23 июля: Александр, Антон, Георгий, Даниил, Егор, Леонтий, Нестор, Петр, Степан
- 24 июля Аркадий, Илларион, Лев, Елена, Елена, Илона, Ольга
- 25 июля: Арсений, Гавриил, Григорий, Ефим, Иван, Михаил, Симон, Теодор, Федор, Вероника, Мария
- 26 июля: Антон, Гавриил, Степан, Юлиан, Сара
- 27 июля: Ираклий, Константин, Николай, Петр, Степан, Федор, Ян
- 28 июля: Василий, Владимир, Вольдемар, Агриппина, Матрена
- 29 июля: Иван, Павел, Петр, Теодор, Федор, Яков, Алевтина, Валентина, Юлия
- 30 июля: Леонид, Вероника, Маргарита, Марина
- 31 июля: Афанасий, Емельян, Иван, Кузьма, Леонтий, Степан, Эмиль, Ян