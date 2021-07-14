Июль 2021 в Украине не подарит дополнительные выходные. Но несмотря на это, во второй летний месяц украинцы будут отмечать два больших православных праздника — День Петра и Павла и Рождество Иоанна Предтечи.

В какие даты будут эти важные церковные праздники, а также кто и когда празднует День Ангела в июле?

Рождество Иоанна Предтечи

В этот день, 7 июля, православные верующие отмечают день святого, который предсказал приход Иисуса Христа, а затем крестил Спасителя в водах Иордана.

Праздник в честь Рождества Иоанна Крестителя — одно из тех весьма немногочисленных праздников православного церковного календаря, когда празднуется рождения лица, прославляется. Ведь в названиях других православных праздников слово «рождество» встречается всего лишь дважды — речь идет о праздниках Рождества Христова и Рождества Пресвятой Богородицы.

Рождество Иоанна Предтечи (фото: wikipedia.org)

К слову, в этот день украинцы также традиционно отмечают Ивана Купала. В этот день принято купаться в водоемах, собирать травы, плести венки, курить ритуальные костры, гадать и даже искать сокровища.

Правда, этот праздник пришел к нам еще из языческих времен. Поэтому, религиозные люди не придают ему особого значения.

Святых апостолов Петра и Павла

12 июля православные и греко-католики празднуют день святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Именно апостол Петр первым среди учеников назвал Иисуса Христа учителем, Мессией. Павел был уверен в том, что никогда не предаст Христа.

Петр и Павел (фото: wikipedia.org)Женские и мужские именины в июле 2021