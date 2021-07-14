В Украине вакцинация населения от коронавируса имеет низкий охват групп риска и остается по количеству на низком уровне, что может привести к довольно тяжелым последствиям при новом вспышки COVID-19, в частности через вариант «Дельта», считает руководитель национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин.

Об этом медик высказался в эфире канала «Украина 24».

Он отметил, что в Украине при таком вспышки возможен высокий уровень госпитализации и смертности, как это фиксируется в РФ.

Эпидемиолог обратил внимание, что прививка от коронавируса получили чуть более 17% украинский в возрасте 60+, которые входят в группу риска.

«Это критически мало, потому что с приходом« Дельты », скоро мы ожидаем вспышка в стране», — заявил Александрин.

Эксперт обратил внимание, что в целом в Украине наблюдается «очень низкий охват» этих групп риска, которые должны были уже вакцинировать на сегодня.

Такая ситуация грозит в случае скачка уровня новых заражений привести к значительному увеличению госпитализаций, а также рост числа летальных исходов.

«Чуть позже мы увидим ситуацию, как, например, в России, когда низкий охват вакцинопрофилактики населения, особенно групп риска — мы будем видеть высокий уровень госпитализации, смертности», — сказал инфекционист.

Как мы уже рассказывали ранее, Израиль анонсировал третий этап клинических испытаний вакцины против COVID-19 Brilife в Украине.