Магнітні бурі здатні впливати на здоров’я людини і її настрій. Це явище характеризується спалахами на сонці, наслідком яких з’являється велика кількість заряджених частинок в космічному просторі. Як тільки ці балансуючі частинки досягають атмосферу Землі — відбувається геомагнітне коливання.Які дні в липні 2021 року можуть стати небезпечними для здоров’я?

Магнітні бурі більш сильний вплив роблять на фізично ослаблених людей і тих, у кого є хронічні захворювання – їх називають метеозалежними. Однак і абсолютно здорові люди можуть відреагувати на геомагнітні коливання – у них може з’явитися головний біль, дратівливість, змінитися настрій. Можуть бути прояви апатії, агресії, сонливості або безсоння і неможливість сконцентруватися.

Календар магнітних бур на липень 2021

За прогнозом лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, в першій половині липня відчутних магнітних коливань не прогнозується. І після сильної магнітної бурі в середині червня ми отримаємо досить довгий перепочинок.

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В середині липня нас може накрити потужною магнітною бурею, яка викличе не тільки погіршення самопочуття, але і спровокує розлади нервової системи – зриви, агресію, перепади емоцій, апатію або депресію.

Ця буря накриє Землю 15 липня.

Ще один невеликий спалах очікується в кінці липня – 29 числа. Ця буря буде середньої потужності.

Як пережити магнітні бурі Спіть не менше 8 годин на добу. Не порушуйте режим сну, і дотримуйтесь час відходу до сну і пробудження постійно. Харчуйтеся правильно — більше фруктів і овочів, більше води. Менше гострих і шкідливих страв, мінімум алкоголю і кави. Робіть зарядку, здійснюйте піші прогулянки, дихайте свіжим повітрям. Зняти напругу допоможе контрастний душ або розслаблююча ванна. Тримайте під руками необхідні ліки та проконсультуйтеся з лікарем з приводу хронічних захворювань. Уникайте сварок, конфліктів і з’ясування відносин. Постарайтеся в такі дні не виконувати роботу на максимумі зосередженості або монотонну.

