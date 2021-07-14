Верховная Рада будет голосовать за отставку Арсена Авакова с поста главы МВД 15 июля. На следующий день, 16 июля, парламент сможет принять решение касательно назначения нардепа от «Слуги народа» Дениса Монастырского на эту должность.

Об этом глава фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия сказал в комментарии «Стране».

Сам он надеется, что в Раде наберется более 300 голосов за кандидатуру Дениса Монастырского.

«Думаю, что сегодня у Монастырского будет сложная ночь, он должен обдумать свой план действий на ближайшие три месяца», — заявил он.

Сам Монастырский в комментарии сообщил, что его назначение может произойти не раньше пятницы:

«Завтра профильный комитет ВР рассмотрит заявление Арсена Авакова об уходе с должности министра МВД. Послезавтра должно состояться голосование в Раде за отставку Авакова, а уже в пятницу, на повторном заседании комитета по вопросам правоохранительной деятельности, должны рассмотреть мою кандидатуру на должность главы МВД. Вот такой будет порядок».

Напомним, о том, что Арсен Аваков уходит в отставку, стало известно 13 июля. Чиновник официально сообщил о своем решении. Аваков находится на посту главы МВД с 27 февраля 2014 года. Он был переназначен министром внутренних дел 29 августа 2019.