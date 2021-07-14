Мир находится в начале новой волны пандемии COVID-19. Соответствующее заявление сделал гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в среду, 14 июля.

«Сейчас мы находимся на ранних этапах третьей волны», — сказал Гебрейесус.

Отметим, на прошлой неделе в мире выросли заболеваемость и смертность от коронавируса. При этом число летальных исходов выросло впервые после продолжавшегося на протяжении десяти предыдущих недель снижения.

«Вариант «дельта» является одним из главных факторов нынешнего роста показателей передачи инфекции, что подогревается возросшими социальными контактами и мобильностью, а также непоследовательным применением проверенных мер в области здравоохранения и социальных мер», — утверждает Гебрейесус.

На сегодняшний день, дельта-штамм «присутствует сейчас более чем в 111 странах», в связи с чем ВОЗ ожидает, что «скоро он станет доминирующим штаммом, циркулирующим в мире, если уже не стал».

А также, Гебрейесус назвал шокирующим неравенство в доступе к вакцинам от коронавируса в мире — большая часть населения планеты из-за отсутствия такого доступа «находится в полной зависимости от вируса», многие страны «все еще не получили никаких вакцин», а большинство государств «не получили в достаточном количестве».

Как мы уже рассказывали ранее, Европейский Союз с 15 июля может открыться для туристов из Украины.

А тем временем, на пограничном переходе Гребенное задержали пятерых украинцев, которые намеревались въехать в Польшу с поддельными сертификатами о прививках против COVID-19.