Пророссийские боевики на Донбассе продолжают активно обстреливать силы ВСУ. Вследствие провокаций двое украинских защитников получили ранения.

Детальную сводку опубликовала пресс-служба ООС на странице в Facebook. Как сообщается, состояние одного раненого – удовлетворительное, другого – тяжелое.

Оба пострадавших получили первую медицинскую помощь, после чего их транспортировали в лечебное учреждение.

На вражеские обстрелы противника защитники Украины открывали ответный огонь.

Всего в течение суток (по состоянию на 17:00 среды) боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня.Оккупанты продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы, отметило командование Операции Объединенных сил.

Возле каких населенных пунктов произошли обстрелы:

Луганское – противник дважды обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Пески – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;

Новогригорьевка – из артиллерии калибра 122 мм и минометов 120-го калибра;

Светлодарск – из минометов 82-го калибра.

Водяное (у Донецка) – из минометов 120-го и 82-го калибров;

Красногоровка – из минометов 120-го калибра.

Новоалександровка – из крупнокалиберных пулеметов.

Старогнатовка – из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

«Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил», – указано в сообщении.

Как мы уже рассказывали ранее, 13-14 июля боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский воин погиб, шестеро получили ранения, еще и один — травму.