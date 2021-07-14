13-14 июля боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский воин погиб, шестеро получили ранения, еще и один — травму.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС в Facebook.

Недалеко от Пивденного боевики дважды вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Троицкого вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Водяное возле Донецка враг дважды открывал огонь из минометов 120-го калибра. В направлении населенного пункта Тарамчук противник вел огонь по позициям украинских защитников и совершил обстрел гражданской инфраструктуры из артиллерии калибра 122 мм.

Также в направлении Павлополя и Широкино враг применял минометы 82-го калибра. Возле Причепиловки российские оккупанты осуществляли обстрелы из артиллерии калибра 152 мм и минометов 120-го калибра.

Недалеко от Луганского по нашим позициям велся огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также оккупанты запускали беспилотники типа «Орлан-10» — зафиксировано 2 таких полета.

В результате этих обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимо с жизнью.

Кроме того, еще пять военных получили ранения, еще один — боевое травмирование. Их доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного из раненых — тяжелое, остальных — удовлетворительное.

На обстрелы боевиков украинские защитники открывали огонь.

Также сообщается, что по состоянию на сегодняшнее утро зафиксирован еще один обстрел в районе Луганского, в результате чего был ранен еще один наш боец.



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