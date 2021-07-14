На пограничном переходе Гребенное задержали пятерых украинцев, которые намеревались въехать в Польшу с поддельными сертификатами о прививках против COVID-19.

Об этом сообщает Польское радио.

Во время детальной проверки польские пограничники установили, что сертификаты вакцинации были фальшивыми.

Все мужчины были задержаны, а по делу начато производство по использованию фальшивых документов при пограничном контроле. После завершения процессуальных действий путешественники также получили административные решения об отказе во въезде в Польшу и их вернули в Украину.

Всего в этом году пограничники уже обнаружили примерно 500 подделок различных документов, поданных на проверку в пунктах пропуска с Беларусью и Украиной в Люблинском воеводстве.

В ближайшее время Евросоюз начнет оценку готовности украинских COVID-сертификатов к признанию.

Цифровые COVID-сертификаты уже частично заработали в Украине. Сертификат для зарубежных поездок начнет действовать после того, как его признают другие страны.