По прогнозу Sinoptik.ua, характер погоды на побережье Черного и Азовского морей до конца текущей недели существенно меняться не будет. Температура воздуха днем ​​30 … 34, ночная температура в зависимости от приморского региона от 22 до 26.

Индекс УФ-излучения будет на этой неделе высоким, что представляет опасность для кожи и глаз человека. Необходимо использовать солнцезащитные средства. Есть мнение, что крем от солнца поможет защититься и от морских блох. Морские блохи — это четвереньках бокоплавы. И хотя микроракоподибни бокоплавы достаточно безвредны, этим летом отдыхающие на Азовском море жалуются на их нашествия.

Курорты Черного моря

У пляжей Одесской области морская вода прогреется до 24 в Херсонской области до 24,4, на Кинбурнской косе до 26.

В Черноморскую (Ильичевске) температура воздуха днем от 30 до 34, ясно, без осадков. В выходные, 17-18 июля подует северный ветер, до 4 м / с. В субботу и воскресенье ночная температура воздуха станет выше, до 24.

В Счастливцево (Кинбурнская коса) днем ожидаемая температура воздуха от 28 до 31, ночью 24 … 26 Ветер северных направлений до 7 м / с.

Курорты Азовского моря

Температура морской воды у пляжей Азовского моря 26 … 27.

В Геническе жарким днем на этой неделе будет 18 июля — до 34, ночью 23. 13 июля может пройти дождь с грозой. Умеренный северо-восточный ветер поможет пережить жару на текущей неделе.

В Бердянске днем 30 … 33, ночью до 26. Ветер северный, северо-восточный, от 3 м / сек до 7 м / с.

курорты Карпат

В высокогорье Карпат жаркий день на этой неделе в среду, 14 июля, в 24 С четверга ожидается понижение дневной температуры воздуха до 21 и грозовые дожди. Ночная температура меняться не будет, в течение недели 13 … 15. Те, кто устал от жары на равнинной территории Украины, могут приехать на климатические курорты Карпат.В Ворохте 16 июля — гроза и дождь. А в воскресенье станет совсем прохладно, дневная температура до 20, дожди.

В Закарпатье самая высокая температура воздуха на этой неделе будет в среду, 34 С четверга местами пройдут грозы и ливни. Температура станет несколько ниже, до 29.

В Поляне снижение температуры воздуха с 30 до 26 и грозы с периодическими дождями ожидаются с 15 июля.

