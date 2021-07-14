"Укрпочта" оказалась в центре скандала из-за исчезновения содержания посылок, которые выдавали получателям. Речь идет о антисептики "от кремлевской заразы", которые должны были получить от народного депутата Алексея Гончаренко победители конкурса. На ситуацию 14 июля пожаловался сам политик в своем Telegram. По словам депутата, две посылки, которые в отделении получали люди, оказались неполными. "На" Укрпочте "воруют содержание посылок Недавно мы отправляли антисептики от кремлевской заразы и открытки победителям конкурса, который был посвящен 300 тысячам подписчиков на YouTube. Но произошло два неприятных случая, когда отправление доходило до адресата не в полном объеме", — рассказал Гончаренко . В первом случае — в Харькове — конверт был распакован и отсутствовал этот антисептик, сотрудники "Укрпочты" вернули только после требования. А во втором случае — в Одессе — в отправлении вообще не оказалось антисептика. В итоге возмущен Гончаренко указал на случаи кражи содержимого посылок работниками почтового оператора, и призвал руководство "Укрпочты" отреагировать на инциденты и разобраться в ситуации. "Это очень странная история, которая подрывает авторитет Укрпочты. Надеюсь, руководство" Укрпочты "и Игорь Смелянский разберутся в этой ситуации", — говорится в публикации.

Нардеп Алексей Гончаренко обвинил "Укрпочту" в краже содержания посылок (фото: t.me/oleksiihoncharenko) Ранее сообщалось, что недавно "Укрпочту" раскритиковали за ее сервис доставки посылок после жалобы на то, что получателям не выдают посылку, если он не пообещает купить в отделении сардельки. Напомним, недавно Алексея Гончаренко ограбили в поезде — у нардепа украли 20 000 гривен и банковские карточки.