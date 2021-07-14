Отставка министра внутренних дел Арсена Авакова будет не единственное.

Как сообщил в эфире «Украина 24» украинский журналист Дмитрий Гордон, в ближайшее время будут уволены министр юстиции Денис Малюська и министр обороны Андрей Таран.

Одновременно с этим, по информации журналиста, Аваков после отставки не будет баллотироваться в мэры Харькова:

«Не будет. Вы представляете себе с поста министра внутренних дел баллотироваться в мэры. Раз. Во-вторых, зная Арсена Борисовича, я уверен, что человек на посту министра внутренних дел дольше всех в независимой Украине. Более семи лет. Тяжелейшая работа – каждый день ты в стрессе. Поэтому ему сейчас хочется отдохнуть прежде всего».

Накануне глава фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия сообщил, что Верховная Рада будет голосовать за отставку Арсена Авакова с поста главы МВД 15 июля. На следующий день, 16 июля, парламент сможет принять решение касательно назначения нардепа от «Слуги народа» Дениса Монастырского на эту должность.

Напомним, о том, что Арсен Аваков уходит в отставку, стало известно 13 июля. Чиновник официально сообщил о своем решении. Аваков находится на посту главы МВД с 27 февраля 2014 года. Он был переназначен министром внутренних дел 29 августа 2019.