Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности принял решение относительно заявления об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова. Парламенту рекомендуют определиться по поводу поддержки / не поддержки документа в сессионном зале. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания комитета. Отметим 13 июля заявление Авакова об отставке была зарегистрирована в парламенте. Следует отметить, что главу этого комитета Дениса Монастырского президент Владимир Зеленский предложил назначить главой МВД. При рассмотрении этого вопроса докладчиком был первый заместитель главы комитета Андрей Осадчук, поскольку Монастырский заявил о возможном конфликте интересов. Относительно заявления члены комитета предоставили два предложения: рекомендовать Совету определиться путем голосования в сессионном зале и рекомендовать ВР поддержать заявление. Первое предложение поддержали 13 членов комитета, два проголосовали "против" и пять воздержались. "Таким образом, наш комитет рекомендует Верховной Раде определиться в сессионном зале … Мы не голосуем второе предложение, так как решение уже принято. Я закрываю рассмотрение этого вопроса", — отметил Осадчук. Комитет приглашал главы МВД на рассмотрение этого вопроса, однако Аваков не пришел. Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что СН соберется на заседание 15 июля. Члены фракции проголосуют за кандидатуру Монастырского на пост министра внутренних дел. Как писало РБК-Украина, ранее глава правоохранительного комитета рассказал о предложении президента возглавить МВД вместо Арсена Авакова. Он отметил, что предложение получил во вторник, 13 июля. Вчера Арсен Аваков объявил о своей отставке с должности главы МВД. Сразу после этого состоялось заседание фракции СН, на котором президент Владимир Зеленский предложил Монастырского кандидатом на пост главы МВД. Подробнее об отставке главы МВД и назначения нового министра читайте в нашем материале "Мирное развода. Почему Аваков ушел в отставку и будут другие ротации во власти".