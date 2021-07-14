Украинский гидрометеорологический центре озвучил прогноз погоды на 14 июля — среда будет жаркой, осадков не ожидается.

Синоптическая карта показывает, что по всей стране ожидается ясная погода. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 31-35 градусов.

14-16 июля в западных, северных, восточных и центральных областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил свой прогноз погоды на июль и август. По его словам, нас ожидают настоящие температурные качели.Погода в Украине в июле и августе будет жаркой. Синоптики прогнозируют до 40 градусов, но одновременно с этим и скорый приход осени.

Новое исследование говорит, что изменение климата и повышение уровня моря в настоящее время приближают момент уничтожения половины песчаных пляжей мира к 2100 году.