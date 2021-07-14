Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Беларусь является туристическим бюро для нелегальных мигрантов. По его словам, если Минск продолжит организовывать пересечение нелегалами границу Литвы, то ЕС введет санкции против Беларуси. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forsal. "Это атака на общие границы ЕС абсолютно организованным способом. Если процедура привлечения мигрантов, можно сказать — коммерческих туристов, с разных точек мира продолжится, я думаю, что не только Польшу, но и все страны ЕС убедит идея наложения дальнейших санкций на Минск", — заявил глава МИД Польши. Он отметил, что в этом случае не может быть и речи о "спонтанную, отчаянную попытку спастись от деспотического политического режима или попытку попасть в лучший мир, где мечты могут быть реализованы". "Это чистый бизнес, организованный белорусским государством, которая играет роль крупного туристического агентства, которое организует все, начиная от посадки на самолет в различных точках мира, заканчивая доставкой до белорусско-литовской границы, с указанием, где и когда эффективно пересечь эту границу. Это сложные, циничные действия ", — подчеркнул Рау. Он добавил, что вопрос о том, какими будут эти санкции, остается открытым. "Обсуждение этой темы уже началось. До сих пор никто не ставил под сомнение законность потенциальных санкций". — заключил министр. Напомним, ранее министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что власти Беларуси принимает участие в переправке нелегалов через границу. Также стало известно, что Европейский союз рассматривает возможность введения новых санкций против Беларуси из-за наплыва мигрантов.