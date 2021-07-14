Правительство назначило временно исполняющего обязанности главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Им стал Дмитрий Самофалов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко в Facebook. Самофалов будет в должности до завершения конкурса на голову и заместителей НСЗУ. "Правительство возложил временное исполнение обязанностей заместителя Председателя Национальной службы здоровья Украины Дмитрия Самофалова. Ранее он возглавлял Южный межрегиональный департамент НСЗУ", — сообщил Ляшко. Как известно, в конце ноября 2019 Кабмин объявил конкурс на должность руководителя НСЗУ после освобождения Олега Петренко. В мае прошлого года Минздрав завершил собеседования с кандидатами на должность руководителя НСЗУ. Тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ведомство не смогло выбрать победителя конкурса, поэтому он будет просить правительство назначить руководителя НСЗУ путем заключения контракта. В августе 2020 Кабмин назначил временным исполнителем обязанностей председателя Национальной службы здоровья Украины Андрея Виленского. В мае этого года Виктор Ляшко снова объявил конкурс на голову НСЗУ. Однако уже в начале июля обратился в Кабинет министров с просьбой объявить повторный конкурс, потому что не смог определиться с победителем первого конкурса.