Переселенцам ограничили размер процентов за пользование кредитами. Верховная Рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №2329. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Совета. "За" проголосовали 339 нардепов. Ранее в комитете по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий отмечали, что в 2014 году приняли ряд законодательных актов, которые освобождали пострадавших от военных действий на Донбассе и в Крыму от начисления пени и штрафов за просроченные кредиты и займы. Однако эти нормы не учитывали различные комиссии и проценты. Банки продолжают начислять инфляционные потери, ощутимо увеличивает долг. А сумма процентов в некоторых видах договоров займа и кредита начисляется до момента погашения долга, и ее размер не ограничен. Это в свою очередь привело к тому, что выставлены кредиторами счета часто в несколько раз превышают сумму основного долга. Что предусматривает закон Документ определяет, что общая сумма процентов по кредитам и займам не может быть больше той суммы, которую банк должен получить в случае своевременного погашения кредита. За невыполнение или несвоевременное выполнение кредитных договоров не начисляются штраф, пеня, инфляционные потери и не применяются имущественные санкции. А освобождение от штрафных санкций и других платежей не является основанием для отказа в предоставлении нового кредита. Кредитора обязали перечислить задолженность по кредитному договору в соответствии с этими нормами в течение недели с момента обращения должника-переселенца. Если нет — задолженность считается автоматически перечисленной. Продажа или передача права требования по кредитному договору без согласия должника запрещается, не позволит банкам привлекать коллекторские компании. Однако норма действующая только в случае, если речь не идет о неплатежеспособного кредитора или банк, который выводят с рынка. Либо кредитов и займов касается закон Для крымчан, выехали из полуострова, эти правила распространяются на договоры, заключенные до 20 февраля 2014 года. Для жителей Донбасса, которые оставили оккупированные территории или дом в зоне проведения АТО — до 14 апреля 2014 года. Важное условие — до сих сроков у заемщика не было задолженности и он своевременно все платил, а после начала АТО совершил хотя бы один платеж. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договоров возлагается на Россию как на государство-оккупанта. новость дополняется