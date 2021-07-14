Верховная Рада переименовала День защитника Украины в День защитников и защитниц Украины. Праздник отмечается ежегодно 14 октября.

Соответствующее решение поддержали 317 народных депутатов.

Изначально было предложено переименовать праздник в «День защитников Украины», однако после первого чтения появилась другое название — «День защитников и защитниц Украины», которое окончательно и поддержали.

Закон вступает в силу со следующего дня после его опубликования.

Инициатором законопроекта №2325 является депутат Марина Бардина. Она считает, что изменения будут способствовать гендерно-сбалансированному освещению роли представителей обоих полов на военной службе.

День защитника Украины отмечают 14 октября с 2014 года. После того как пятый президент Петр Порошенко отменил День защитника Отечества (23 февраля), которое отмечали еще с советских времен.

В свою очередь, историки призывают не превращать 14 октября в «праздник мужчин», а уважать военных, правоохранителей, медиков, волонтеров, которые посвящают свою жизнь защите страны независимо от пола.

Согласноданным советника Главнокомандующего ВСУ по гендерным вопросам Виктории Арнаутовой, по состоянию на 2020 год в Вооруженных Силах Украины служит 31 758 военнослужащих-женщин. Из них 4 810 — офицеры, 25 780 — члены рядового, сержантского и старшинского состава и 1 162 курсантки.

https://www.youtube.com/watch?v=PSumxcgavIU

Как мы уже рассказывали ранее, Владимир Зеленский подписал Указ № 294/2021 «Об установлении знака отличия Президента Украины «Национальная легенда Украины».