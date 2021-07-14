Синоптик Наталка Диденко озвучила прогноз погоды на 15 июля — в четверг будет аномально жарко.

По ее словам, максимальная температура воздуха составит 30-35 градусов.

Согласно ее прогнозу, жара начнет постепенно ослабевать только с 20 июля. Сначала похолодание придет на запад. При этом жара задержится на юге и востоке страны.

Дождей завтра не прогнозируется. В Карпатах, а вечером на Волыни, Львовской и Закарпатской областях есть вероятность локальных грозовых ливней. Также дожди возможны в отдельных районах Сумской области.

В Киеве 15 июля ожидается сухая горячая погода — до 35 градусов.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил свой прогноз погоды на июль и август. По его словам, нас ожидают настоящие температурные качели.Погода в Украине в июле и августе будет жаркой. Синоптики прогнозируют до 40 градусов, но одновременно с этим и скорый приход осени.

Новое исследование говорит, что изменение климата и повышение уровня моря в настоящее время приближают момент уничтожения половины песчаных пляжей мира к 2100 году.