В течение прошлой недели на межбанковском валютном рынке спрос на иностранную валюту со стороны клиентов банков преобладал предложение. Банки продавали клиентам валюту из своей позиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию председателя Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook. По его данным, чистая продажа иностранной валюты населением с начала июля вырос до 261 млн долларов (в эквиваленте), с начала года — почти до 2 млрд долларов. Как отметил Данилишин, курс гривны на межбанковском валютном рынке в течение недели находился в боковом тренде на уровне 27,3 гривен за 1 доллар. "Учитывая отсутствие значительных колебаний обменного курса гривни валютные интервенции Национального банка в первой половине июля составляли +20 млн долларов (с начала года +824 млн долларов)", — сообщил он. Напомним, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 заложено среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. При этом прогнозный курс на конец 2021 составляет 28,8 гривен за доллар.