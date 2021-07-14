Джамала продолжает активно худеть после вторых родов, а результаты ее усилий вдохновляют и мотивируют поклонниц. Артистка делится с ними схемам питания и подробно рассказывает о своем опыте. Так, она разместила в Instagram яркий фотосет в кислотном неоновом топе с объемными рукавами и оригинальных брюках с кокетливой контрастной шнуровкой. Певица призналась, что не спиймае слово «диета» и предпочитает заменить его на термин "правила". Сейчас она привыкает к некоторым изменениям в рационе и делиться своими впечатлениями и результатами с поклонниками.

Джамала покорила стройными формами в смелом образе (фото: instagram.com/jamalajaaa) "Мой мозг совсем не воспринимает слова« диета »и строгих запретов. Сегодня я осознала, что впервые в жизни в сезон мороженого отдаю предпочтение фруктам и ягодам (Привет, килограмм черешни перед сном). Легко мне Нет, поверьте, я настоящий маньяк ака Ice Ice Baby. Обожаю шоколадный пломбир. Но каждый раз, когда я слышу, что мой пример вдохновляет, когда вы пишете, что тестируете мой способ питания — хочется продолжать вместе с вами. Хотя вопрос с черешней я оставляю открытым ", — призналась звезда -ласунка. "Я в процессе. Пытаюсь добавить в жизнь регулярный спорт, иногда срываюсь, потом догоняю. Но за это время я осознала, что" диеты "не работают. Работают только новые правила + вера в себя и поддержка близких", — поделилась действенной форулою похудения певица.

Джамала рассказала о процессе похудения (фото: instagram.com/jamalajaaa) Поклонники оставили немало комплинтив образа звезды, а также похвалили ее за целеустремленность и замотивувалы для новых достижений. К слову, под постом артистки отличился победитель "Голоса страны 11" Сергей Лазановський. "С артистическими графиками, те диеты — это полная ерунда. Нужно всегда организм наполнять силами и прислушиваться к нему. Поэтому, если он хочет шоколадный пломбир, надо есть (но знать меру). А вам, Джа, скажу только одно — ваш вид потрясающий , вдохновляюсь людьми, которые не стоят на месте, а всегда стараются развиваться и меняться ", — оставил комплимент для Джамалы молодой артист. Напомним, что ранее Джамала покорила душевным семейным фотосетом.