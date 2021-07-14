Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что «Газпром» будет придерживаться обязательств, несмотря на запуск газопровода «Северный поток-2«.

Такое заявление он сделал в интервью на News24 Russia.

По его словам, «Газпром» подписал контракт на 5 лет на прокачку российского газа через территорию Украины: «Несмотря на некоторые сложности сегодняшнего дня, Россия взяла на себя обязательства в рамках этого контракта и безусловно будет их выполнять».

Как ранее заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины», Украина продолжит получать от России деньги по газовому контракту, даже в случае завершения строительства «Северного потока-2» до конца текущего года.

А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова обсуждать вопрос компенсаций за потери от запуска российского газопровода «Северный поток-2».

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Рикер отмечал, что российский газопровод «Северный поток-2» подрывает безопасность не только Украины, но и других стран Восточной Европы.