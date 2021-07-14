Тарифы на электроэнергию в Украине могут повысить. Для этого правительство решило разделить потребителей электроэнергии на четыре категории в зависимости от объемов потребления: до 100, 100-300, 300-500 и более 500 кВт-час. Для кого-то стоимость увеличится, для кого-то наоборот — уменьшится.

Сейчас, напомним, в Украине действует единый тариф на электроэнергию для бытовых потребителей — 1,68 грн/кВт-час.

Меньше будут платить украинцы, которые потребляют меньше до 100 кВт-час в месяц. Таких в Украине 16 млн домохозяйств, то есть 40% бытовых потребителей.

По информации директора ГП Гарантированный покупатель Константина Петриковца, максимальный тариф предлагается установить на уровне около 3,4 грн/кВт-час.

Кабинет министров продлил действующий механизм специальных обязательств по обеспечению электроэнергией населения. Другими словам, цена для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт-ч будет сохранена до 1 августа.

В Украине узаконили третью платежку за газ. Коммунальщики могут взимать с украинцев, которые живут в многоквартирных домах, плату за обслуживание внутридомовых газовых сетей.