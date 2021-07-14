Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила о пожарной опасности и ухудшении погодных условий.

Как сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, спасатели предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности и существенном ухудшении погодных условий в отдельных регионах Украины.

В центре, на востоке и юге нашего государства ожидается наивысший уровень пожарной опасности.

«По данным Укргидрометцентра, 15 июля в Черкасской, большинстве районов Полтавской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности», — говорится в сообщении.

На севере и в центре Украины прогнозируют обильные осадки и ветер.

«По данным Укргидрометцентра, днем 15 июля в северных и большинстве центральных областей, грозы, местами шквалы 15-20 м/с», — предупредили спасатели.

Напомним, ранее НАРОДНАЯ ПРАВДА сообщала, что в Киеве во время масштабного фестиваля Atlas Weekend-2021 случился пожар.