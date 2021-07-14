В Днепре завершается реконструкция гимназии №33, которая считается старейшей школой города-миллионника в рамках президентской программы "Большая стройка". Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко в Facebook. "Там перепланировку некоторые помещения. Сделали более удобным и функциональным пищеблок. Учебные классы оформили в ярких тонах. Завезли новые мебель и мультимедийное оборудование", — рассказал Резниченко. Завершаем ремонт старейшей гимназии Днепра — №33. Там перепланировку некоторые помещения. Сделали более удобным и … Posted by Валентин Резниченко on Tuesday, July 13, 2021 Реконструкция школы была включена в программу Президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка". Школе уже почти полтора столетия. Ремонтники заменили все — от коммуникаций до кровли. Старыми в гимназии остались только стены и перекрытия, сообщили ранее в Днепропетровской ОГА. Также кардинально изменилась столовая: ее расширили и сделали двухуровневой. Еду с первого уровня на нулевой доставлять специальный лифт. Напомним, ранее Валентин Резниченко сообщил, что в Днепре создают современную базу для лечения и реабилитации детей.