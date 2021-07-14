В Одессе утром 12 июля на пляже «Аркадия» утонул пожилой мужчина. Его тело около 7:30 вытянули на сушу, а забрали только к полудню. Все это время недалеко от трупа отдыхали люди.

Видео чрезвычайного происшествия поделились местные Telegram-сообщества. «7 канал» пишет, что личность умершего человека установлена. Им оказался 83-летний пенсионер.

Тело утопленника обнаружили спасатели пляжного комплекса Red Line недалеко от берега. Совместно с сотрудниками спасательно-водолазной службы труп вытянули из моря, передает Telegram-канал «Одесса Сейчас«.

Что именно стало причиной гибели мужчины – проблемы со здоровьем, неосторожное поведение или самоубийство, – пока не раскрывается. Точные обстоятельства ЧП должно установить следствие.

При себе мужчина имел пенсионное удостоверение, что и позволило установить его личность.

На фото и видео, которые были сняты на «Аркадии», видно, что мужчину накрыли покрывалом.

Он лежал возле воды, при этом за несколько метров от него люди уже спокойно купались и загорали, в том числе – с детьми.

Медикам, которые прибыли на место инцидента, осталось только констатировать смерть пенсионера.Осторожно, кадры 18+!

Как мы уже рассказывали ранее, на побережье Тузловские лиманов в результате последних ураганов и ливней погибли почти 2 миллиона божьих коровок.

А также, в Одессе в районе пляжа «Аркадия» загорелся гостиничный комплекс Portofino.