В Украине могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса, в случае отказа будут наказывать. При этом, как известно, никакого поощрения за вакцинацию не предусмотрено.

Решение по этому поводу должен принять главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, пояснил начальник Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире «Обозревателя».

«Есть норма закона по защите населения от инфекционных болезней – если есть угроза для окружающих, и такое решение принял главный государственный санитарный врач – то это обязательно для выполнения», – рассказал Рубан.

По его словам, если Кузин вынесет такое постановление, то оно будет обязательным к исполнению во всех сферах. Контролировать это будут районные, местные администрации и территориальные органы.

Как ранее уже сообщали СМИ, обязательную вакцинацию уже ввели в Греции, Франции и Италии. Там пока это касается только медиков. Врачам без прививки не будут платить и запретят выходить на работу.

Израиль анонсировал третий этап клинических испытаний вакцины против COVID-19 Brilife. Она разработана Израильским институтом биологических исследований (IIBR). В исследовании примут участие десятки тысяч добровольцев в Украине, Грузии и Израиле.

Системный аналитик Евгений Истребин предупреждал, что в Украине в течение ближайших нескольких недель может резко увеличиться число новых случаев коронавируса. Эксперт говорит, что уже сейчас нужно принимать срочные меры, ускоряя вакцинацию людей из групп риска, иначе катастрофической ситуации не избежать.