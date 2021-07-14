В Украине начали борьбу с работодателями, которые не соблюдают законодательство — не оформляют своих сотрудников, платят «серую» зарплату. Нарушителей ждут штрафы. Как известно, в Украине один из самых высоких уровней теневой экономики. По данным Госстата, официально в стране работает 15,5 млн человек, а платят взносы в Пенсионный фонд чуть больше 10 млн. При этом всего же в работоспособном возрасте – около 26 млн украинцев.

Напомним, с 1 июля налоговая вместе с инспекцией труда начала рейды. В ГНС сообщали, что с проверкой могут наведаться на любое предприятие, там будут говорить с сотрудниками, посещать производственные помещения, проверять документы.

Если будет установлен факт того, что среди сотрудников есть официально неоформленные или, что вместо настоящего трудового договора используют, например, гражданско-правовый, придется заплатить штраф в размере 60 тыс. грн. Если нарушение зафиксируют второй раз, сумма уже составит 180 тыс. грн.

Инспектор имеет право:

прийти на предприятие в любой рабочий день;

без препятствий поговорить с любым сотрудником;

проверить документы о трудоустройстве;

зафиксировать нарушения, если такие есть.

Накануне об ответственности за неоформленных сотрудников предупредили 63 тысячи предпринимателей.

