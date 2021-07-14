В среду, 14 июля, Владимир Зеленский подписал Указ № 294/2021 «Об установлении знака отличия Президента Украины «Национальная легенда Украины».

Подробности опубликовала пресс-служба украинского президента.

Документ предусматривает вручение этой награды гражданам за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служении украинскому народу.

Кроме этого знаком отличия могут быть отмечены украинцы за весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения и благотворительную и общественную деятельность.

Изображение награды будет утверждено по результатам всеукраинского конкурса, который проведет правительство.

Как мы уже рассказывали ранее, украинский фильм «Мои мысли тихие» получил награду Discovery Award на кинофестивале Raindance Film Festival в Великобритании.

А тем временем, российского террориста «ДНР» Евгения Малаева, который ранее был убит на Донбассе, посмертно наградили орденом. Примечательно, что наградное удостоверение выдано от имени президента России Владимира Путина.